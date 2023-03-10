В Пензенской области за сутки подтверждено 134 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. 134 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 271 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 10 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 842 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 219 тыс. 865.

Умерли 6 тыс. 236 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 398 тыс. 867 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 311 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 744 тыс. 431 человек, из них 14 тыс. 663 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 507, за сутки зарегистрировано 44 летальных исхода.