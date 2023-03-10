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Больницы Пензенской области получили 15 передвижных медицинских комплексов

15:13 | 10.03.2023 | Медицина

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Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Больницы, расположенные в районах Пензенской области, получили 15 передвижных медицинских комплексов, приобретенных за счет средств федерального бюджета.

Больницы Пензенской области получили 15 передвижных медицинских комплексов

Фото: Pnzreg.ru

14 из них предназначены для работы мобильных медицинских бригад. Они оснащены электрокардиографами, аппаратами для измерения артериального давления, анализаторами уровня глюкозы и гемоглобина, пульсоксиметрами и спирометрами.

Еще один мобильный комплекс будет использоваться для проведения профилактических осмотров. Он дополнительно оснащен флюорографом, экспресс-анализатором уровня холестерина и тонометром для измерения внутриглазного давления.

«Машины, прежде всего, рассчитаны на то, чтобы ездить по дальним населенным пунктам, где живет в основном пожилое население. Нам непросто было решить вопрос о поставке этих комплексов в Пензенскую область, но в министерстве здравоохранения Российской Федерации пошли навстречу, и мы получили одну из самых больших партий такого оборудования», — сказал губернатор Олег Мельниченко в ходе передачи спецмашин учреждениям здравоохранения в пятницу, 10 марта.

«По факту это ФАП на колесах, где есть все необходимое, чтобы в отдаленном населенном пункте провести необходимую диагностику и оказать медицинскую помощь», — отметил он.

Глава региона напомнил, что в Пензенской области уже работает шесть подобных комплексов.

Олег Мельниченко сообщил, что поставки специализированного транспорта для учреждений здравоохранения будут продолжены.

«Это плюс к тем ФАПам и врачебным амбулаториям, которые устанавливаются в малых населенных пунктах», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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