В Пензенской области за сутки подтвержден 141 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 марта 2023. PenzaNews. 141 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 279 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 11 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 983 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 220 тыс. 144.

Умерли 6 тыс. 236 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 411 тыс. 108 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 241 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 758 тыс. 912 человек, из них 14 тыс. 481 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 549, за сутки зарегистрировано 42 летальных исхода.