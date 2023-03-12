В Пензенской области за сутки подтверждено 124 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 марта 2023. PenzaNews. 124 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 72 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 12 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 107 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 220 тыс. 216.

Умерли 6 тыс. 237 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 423 тыс. 93 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 985 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 770 тыс. 130 человек, из них 11 тыс. 218 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 586, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.