В Пензенской области впервые проведено рентгенэндоурологическое лечение рецидивной стриктуры мочеточника
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Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Заведующий урологическим отделением пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Миронов впервые в регионе провел рентгенэндоурологическое лечение рецидивной стриктуры мочеточника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Операционное вмешательство было выполнено эндоскопически через просвет мочеточника под рентгенологическим контролем путем лазерной уретротомии тулиевым лазером с установкой управляемого уретеротомического стента», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что данное оборудование поступило в распоряжение врачей в 2022 году.
Как пояснил Михаил Миронов, стриктура мочеточника — это сужение его просвета, нарушающее нормальный отток мочи.
«Стриктуры могут возникать в любом участке мочеточника, чаще всего — на фоне воспаления, длительного стояния камня, после хирургических вмешательств», — отметил он.
По его словам, эффективность нового метода лечения составляет 70-80%, при этом операция длится около 15 минут.
«Этот метод является реальной альтернативой открытой пластике мочеточника и при непротяженных стриктурах является операцией выбора. Своевременная диагностика и лечение стриктуры мочеточника позволяют сохранить функцию почек и избавить пациента зачастую от необходимости ее удаления», — сказал заведующий урологическим отделением областной больницы.