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В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом

14:09 | 13.03.2023 | Медицина

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Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. 117 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 98 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 понедельника, 13 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 224 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 220 тыс. 314.

Умерли 6 тыс. 237 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 433 тыс. 361 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 268 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 779 тыс. 606 человек, из них 9 тыс. 476 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 620, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.

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