Пензенцев пригласили на диагностику гепатита С Медицина

Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области предложили жителям региона сдать анализы в рамках Недели по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С, которая проходит в России с 13 по 19 марта.

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«Во вторник, 14 марта, в клинико-диагностическом кабинете пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи с 8.00 до 13.00 будет осуществляться забор крови на вирус гепатита С методом ИФА и биохимический анализ крови на печеночные пробы. Приглашаются все желающие, кому небезразлично свое здоровье», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В нем отмечается, что необходима предварительная запись по телефону.

«В случае положительного результата на гепатит С будет проведена консультация инфекциониста, назначено дообследование и определена тактика лечения», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время на диспансерном учете в областном клиническом центре СВМП состоят более 5 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.