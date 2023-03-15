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В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом

14:06 | 15.03.2023 | Медицина

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Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. 119 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 245 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 15 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 468 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 220 тыс. 815.

Умерли 6 тыс. 239 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 454 тыс. 933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 46 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 806 тыс. 101 человек, из них 14 тыс. 89 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 696, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.

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