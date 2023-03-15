Более 400 жителей Пензенской области включены в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Медицина

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Более 400 жителей Пензенской области включены в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, который начал действовать в России в декабре 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

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«Стать донором костного мозга может здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний. Подать заявление на вступление в федеральный регистр доноров костного мозга можно на едином портале государственных услуг. Вступить в регистр можно и лично, обратившись в рекрутинговый центр», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что рекрутинговый центр функционирует на базе пензенского областного клинического центра крови.

«В рекрутинговом центре потенциальный донор заполняет анкету и согласие на вступление в федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, проходит медицинский осмотр. Если не выявлено медицинских противопоказаний, сдает анализ крови из вены», — поясняется в тексте.

Из него следует, что затем в лаборатории проводится HLA- типирование.

«Донор костного мозга подбирается по признаку иммунологической совместимости с больным. Это означает, что белки, входящие в состав так называемого HLA-комплекса, у донора и больного должны совпадать полностью или почти полностью. Иначе неизбежны тяжелые иммунные осложнения после трансплантации. Напротив совпадение группы крови и резус-фактора у донора и пациента необязательно», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вероятность того, что конкретный донор подойдет кому-то из нуждающихся по показателям тканевой совместимости, сравнительно невелика.

«Если все же это происходит, то представители регистра доноров костного мозга связываются с потенциальным донором и назначают дату донации», — сказано в тексте.