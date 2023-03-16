В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. 118 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 16 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 586 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 220 тыс. 829.

Умерли 6 тыс. 240 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 467 тыс. 942 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 9 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 817 тыс. 461 человек, из них 11 тыс. 360 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 734, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.