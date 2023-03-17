В Пензе на здании больницы №6 открыта мемориальная доска Ивану Татарченко Медицина

Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. Мемориальная доска основателю пензенской научной кардиологической школы Ивану Татарченко открыта на здании клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

Фото: Health.pnzreg.ru

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в минувший четверг, 16 марта.

«Последнее десятилетие стало временем перемен и реформ в системе отечественного здравоохранения, временем перехода на новую ступень качества, доступности оказываемой медицинской помощи. И немалый вклад в достижение этих высот, а также в развитие науки внес профессор, основоположник развития кардиологии в Пензенской области, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, ветеран труда — Иван Порфирьевич Татарченко», — сказал заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, обращаясь к участникам церемонии.

Также вклад Ивана Татарченко отметил главный врач больницы №6 Андрей Кибиткин.

«На клинической базе кафедры терапии под руководством Ивана Порфирьевича проводились клинические испытания лекарственных препаратов. На базе нашей больницы был создан коронарный блок, антиаритмическое отделение, дистанционный центр по передаче ЭКГ на расстоянии. И символично, что именно у нас мы открываем мемориальную доску как дань уважения и памяти выдающемуся человеку, посвятившему свою жизнь великому делу — сохранению здоровья людям», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, автором размещенного на здании больницы барельефа стал народный художник Калмыкии, член Союза художников России Александр Хачатурян.