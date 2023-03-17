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В Пензенской области за сутки подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом

14:24 | 17.03.2023 | Медицина

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Пенза, 17 марта 2023. PenzaNews. 127 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 103 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 17 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 713 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 220 тыс. 932.

Умерли 6 тыс. 240 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 480 тыс. 857 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 915 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 829 тыс. 610 человек, из них 12 тыс. 149 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 769, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.

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