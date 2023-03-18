В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 марта 2023. PenzaNews. 126 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 188 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 18 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 839 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 120.

Умерли 6 тыс. 241 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 493 тыс. 866 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 9 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 841 тыс. 765 человек, из них 12 тыс. 155 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 801, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.