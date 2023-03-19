В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. 121 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 81 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 19 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 960 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 201.

Умерли 6 тыс. 243 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 506 тыс. 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 333 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 851 тыс. 580 человек, из них 9 тыс. 815 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 834, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.