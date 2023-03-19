18:50:44 Воскресенье, 19 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом

14:02 | 19.03.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. 121 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 81 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 19 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 228 тыс. 960 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 201.

Умерли 6 тыс. 243 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 506 тыс. 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 333 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 851 тыс. 580 человек, из них 9 тыс. 815 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 834, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области подведены итоги первого этапа операции «Розыск»
В Пензенской области 118 человек планируют сдать ЕГЭ в досрочный период В Пензенской области за сутки подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом
В Наровчатском районе мужчина приговорен к 10 годам колонии за убийство матери Под Пензой мужчина угнал трактор, чтобы покататься
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама