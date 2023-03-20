В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 123 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 20 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 61 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 324.

Умерли 6 тыс. 243 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 516 тыс. 509 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 310 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 860 тыс. 173 человека, из них 8 тыс. 593 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 865, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.