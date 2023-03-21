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В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом

14:47 | 21.03.2023 | Медицина

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Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. 114 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 259 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 21 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 175 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 583.

Умерли 6 тыс. 245 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 525 тыс. 882 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 373 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 873 тыс. 518 человек, из них 13 тыс. 345 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 899, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.

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