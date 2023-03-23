18:33:59 Четверг, 23 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом

14:27 | 23.03.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. 119 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 58 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 23 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 403 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 862.

Умерли 6 тыс. 247 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 550 тыс. 395 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 512 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 902 тыс. 407 человек, из них 13 тыс. 759 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 974, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензенской области попалась на уловку мошенников в надежде получить от банка около 2 млн. рублей Стартовал заочный этап конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023»
В Пензенской области работница ломбарда стала жертвой мошенничества В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области родители школьников получат возможность пройти процедуру ЕГЭ В Вадинском районе предъявлено обвинение женщине, до смерти забившей супруга поленом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама