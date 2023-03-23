В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. 119 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 58 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 23 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 403 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 862.

Умерли 6 тыс. 247 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 550 тыс. 395 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 512 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 902 тыс. 407 человек, из них 13 тыс. 759 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 974, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.