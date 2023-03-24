В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. 120 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 52 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 24 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 523 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 914.

Умерли 6 тыс. 248 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 562 тыс. 888 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 493 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 915 тыс. 850 человек, из них 13 тыс. 443 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 9, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.