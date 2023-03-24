В систему здравоохранения Пензенской области за два года вложено более 30 млрд. рублей — губернатор Медицина

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Более 30 млрд. рублей вложено в систему здравоохранения Пензенской области за последние два года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, выступая с отчетом о результатах деятельности облправительства в 2022 году на очередной седьмой сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 24 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Нужно помнить, что первоочередной целью, стоящей перед системой здравоохранения на несколько ближайших лет, [...] является снижение смертности и дальнейшее увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. В прошлом году более половины жителей области прошли диспансеризацию или профилактические осмотры. Впервые мы выявили 306 тыс. заболеваний, что очень важно, на ранних стадиях. Это позволило своевременно начать лечение, а в перспективе, соответственно, и сохранить жизнь людям, у которых эти заболевания были выявлены», — отметил глава региона.

Он добавил, что за два года в рамках национального проекта «Здравоохранение» установлено 140 фельшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, первая в стране модульная участковая больница, проведен капитальный ремонт более 90 объектов здравоохранения, закуплено 5 тыс. единиц специализированного медицинского оборудования, приобретена 41 машина скорой помощи, 57 санитарных автомобилей для работы в отдаленных населенных пунктах, а также передвижные медкомплексы.

«Особое внимание мы уделяем развитию онкологической службы. Начато масштабное строительство современного лабораторно-диагностического корпуса. Возведение его идет опережающими темпами. [...] Я думаю, что мы сможем запустить этот объект уже в текущем году», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, начата разработка документации для строительства еще одного нового корпуса онкодиспансера — хирургического.

«Для дооснащения областного онкологического диспансера за два года приобретено 47 единиц оборудования, в том числе дорогостоящий линейный ускоритель. [...] В планах у нас строительство ядерного центра, сейчас этот вопрос прорабатывается, в том числе с представителями частных инвесторов», — проинформировал руководитель субъекта федерации.

Он напомнил, что в 2022 году Пензенская область впервые стала участницей проекта по развитию реабилитации.

«В рамках программы приобретено 153 единицы специализированного медицинского оборудования, открыты амбулаторные центры реабилитации на базе 4 медицинских учреждений», — сказал глава региона.

«В целом, если оценивать вклад в систему здравоохранения области, в финансовое обеспечение прежде всего, то за два года в систему здравоохранения Пензенской области было направлено свыше 30 млрд. рублей. Я считаю, что это достаточно хороший результат», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание на то, что принятые меры позволили добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения до 72,5 лет при целевом показателе 70.

«Я думаю, что сейчас главная задача — сделать медицинскую помощь более качественной и, самое главное, более доступной для жителей Пензенской области», — констатировал он.