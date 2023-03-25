В Пензенской области за сутки подтверждено 124 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 марта 2023. PenzaNews. 124 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 65 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 25 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 647 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 221 тыс. 979.

Умерли 6 тыс. 249 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 575 тыс. 270 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 382 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 928 тыс. 394 человека, из них 12 тыс. 544 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 46, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.