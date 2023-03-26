В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 марта 2023. PenzaNews. 114 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 84 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 26 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 761 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 222 тыс. 63.

Умерли 6 тыс. 251 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 586 тыс. 210 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 940 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 938 тыс. 293 человека, из них 9 тыс. 899 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 78, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.