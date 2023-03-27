В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 103 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 27 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 864 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 222 тыс. 166.

Умерли 6 тыс. 253 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 595 тыс. 199 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 989 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 946 тыс. 453 человека, из них 8 тыс. 160 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 109, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.