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В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом

15:46 | 28.03.2023 | Медицина

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Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. 117 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 373 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 28 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 229 тыс. 981 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 222 тыс. 539.

Умерли 6 тыс. 255 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 603 тыс. 646 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 447 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 957 тыс. 466 человек, из них 11 тыс. 13 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 146, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.

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