В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. 104 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 101 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 29 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 85 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 222 тыс. 640.

Умерли 6 тыс. 255 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 614 тыс. 774 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 128 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 970 тыс. 63 человека, из них 12 тыс. 597 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 179, за сутки зарегистрировано 33 летальных исхода.