Строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера в Пензе идет полным ходом — губернатор Медицина

Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. Строительство лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера идет полным ходом. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Многие пензенцы ждут, когда заработает новый лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера. Строительство идет полным ходом. Продолжаю держать этот важный для жителей региона объект на постоянном контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 29 марта.

По его словам, в настоящее время рабочие занимаются внутренней и внешней отделкой здания.

«Практически завершили обшивать фасад утеплителем, установили окна. Внутренние помещения штукатурят, проводят облицовку стен плиткой, прокладывают и изолируют вентиляцию, коммуникации. Также мы соединим лабораторно-диагностический корпус с поликлиническим теплым переходом, построим дополнительную кислородную станцию. По просьбам пензенцев расширили стоянку. После рабочие займутся озеленением территории, установят там скамейки для удобства пациентов», — пояснил Олег Мельниченко.

«С учетом того, как продвигаются работы, мы сможем сдать объект гораздо раньше намеченного срока — уже в этом году. И тогда у нас будет полный цикл лабораторных исследований как для взрослых, так и для детей, а также дневной стационар. После планируем строительство хирургического корпуса, чтобы пензенцы могли получить полный комплекс лечения от онкологических заболеваний. Сохранение жизни и здоровья людей — это наша первоочередная задача», — подчеркнул губернатор.