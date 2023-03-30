02:29:35 Пятница, 31 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера в Пензе идет полным ходом — губернатор

14:07 | 30.03.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. Строительство лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера идет полным ходом. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Строительство лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера в Пензе идет полным ходом — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Многие пензенцы ждут, когда заработает новый лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера. Строительство идет полным ходом. Продолжаю держать этот важный для жителей региона объект на постоянном контроле», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую среду, 29 марта.

По его словам, в настоящее время рабочие занимаются внутренней и внешней отделкой здания.

«Практически завершили обшивать фасад утеплителем, установили окна. Внутренние помещения штукатурят, проводят облицовку стен плиткой, прокладывают и изолируют вентиляцию, коммуникации. Также мы соединим лабораторно-диагностический корпус с поликлиническим теплым переходом, построим дополнительную кислородную станцию. По просьбам пензенцев расширили стоянку. После рабочие займутся озеленением территории, установят там скамейки для удобства пациентов», — пояснил Олег Мельниченко.

«С учетом того, как продвигаются работы, мы сможем сдать объект гораздо раньше намеченного срока — уже в этом году. И тогда у нас будет полный цикл лабораторных исследований как для взрослых, так и для детей, а также дневной стационар. После планируем строительство хирургического корпуса, чтобы пензенцы могли получить полный комплекс лечения от онкологических заболеваний. Сохранение жизни и здоровья людей — это наша первоочередная задача», — подчеркнул губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Житель деревни Никольское в ходе ссоры с сожительницей ударил ее сковородой, возбуждено дело
Зареченцу грозит реальный срок за хищение бутылки водки В Пензенской области прошли учения по тушению лесных пожаров
В Пензенском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама