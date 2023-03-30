В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. 114 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 108 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 30 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 199 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 222 тыс. 748.

Умерли 6 тыс. 257 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 625 тыс. 524 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 750 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 982 тыс. 530 человек, из них 12 тыс. 467 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 211, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.