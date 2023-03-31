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В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом

14:31 | 31.03.2023 | Медицина

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Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. 115 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 145 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 31 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 314 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 222 тыс. 893.

Умерли 6 тыс. 258 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 636 тыс. 589 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 65 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 995 тыс. 504 человека, из них 12 тыс. 974 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 245, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.

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