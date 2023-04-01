Впервые в Пензенской области выполнена операция по стабилизации крестца Медицина

Пенза, 1 апреля 2023. PenzaNews. Врачи отделения травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко совместно с нейрохирургом Романом Рыбасом впервые в регионе выполнили операцию по стабилизации крестца — транспедикулярную фиксацию с поперечной пластиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В транспортировке пациентки в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова было отказано из-за тяжести состояния. Но благодаря мастерству пензенских врачей-специалистов операцию удалось успешно выполнить на родной земле. В Пензенской области такое вмешательство ранее не выполнялось. Похожие сообщения из клиник Москвы и Казани недавно позиционировались как уникальные», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что транспедикулярная фиксация относится к разряду сложной хирургии, она требует тщательного планирования и высокого профессионализма хирурга.

«Уникальность операции заключается в устранении полного вывиха крестца на уровне S2 и фиксации позвоночника к тазу», — сказано в тексте.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Игоря Девина, суть оперативного вмешательства заключается в установке специальных винтов через ножки дуги в тело позвонка, боковую массу крестца и подвздошную кость с последующим их соединением между собой при помощи продольных балок и поперечной стяжки.

«Это позволяет зафиксировать позвоночник и отломки крестца к тазовому кольцу и создает благоприятные условия для регенеративных процессов и последующего заживления», — отметил он.

По информации регионального Минздрава, пациентке также было проведено еще четыре вмешательства на других сегментах.