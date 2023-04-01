17:43:48 Суббота, 1 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Впервые в Пензенской области выполнена операция по стабилизации крестца

11:17 | 01.04.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 1 апреля 2023. PenzaNews. Врачи отделения травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко совместно с нейрохирургом Романом Рыбасом впервые в регионе выполнили операцию по стабилизации крестца — транспедикулярную фиксацию с поперечной пластиной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Впервые в Пензенской области выполнена операция по стабилизации крестца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В транспортировке пациентки в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова было отказано из-за тяжести состояния. Но благодаря мастерству пензенских врачей-специалистов операцию удалось успешно выполнить на родной земле. В Пензенской области такое вмешательство ранее не выполнялось. Похожие сообщения из клиник Москвы и Казани недавно позиционировались как уникальные», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что транспедикулярная фиксация относится к разряду сложной хирургии, она требует тщательного планирования и высокого профессионализма хирурга.

«Уникальность операции заключается в устранении полного вывиха крестца на уровне S2 и фиксации позвоночника к тазу», — сказано в тексте.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Игоря Девина, суть оперативного вмешательства заключается в установке специальных винтов через ножки дуги в тело позвонка, боковую массу крестца и подвздошную кость с последующим их соединением между собой при помощи продольных балок и поперечной стяжки.

«Это позволяет зафиксировать позвоночник и отломки крестца к тазовому кольцу и создает благоприятные условия для регенеративных процессов и последующего заживления», — отметил он.

По информации регионального Минздрава, пациентке также было проведено еще четыре вмешательства на других сегментах.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом
До двух лет лишения свободы может получить житель Иссы, угрожавший женщине убийством Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 290 тыс. рублей
В Пензе водитель «Нивы» сбил девочку-подростка В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама