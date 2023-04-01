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В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом

14:10 | 01.04.2023 | Медицина

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Пенза, 1 апреля 2023. PenzaNews. 119 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 186 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 1 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 433 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 79.

Умерли 6 тыс. 259 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 646 тыс. 535 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 946 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 7 тыс. 788 человек, из них 12 тыс. 284 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 281, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.

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