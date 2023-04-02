В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 апреля 2023. PenzaNews. 109 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 79 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 воскресенья, 2 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 542 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 158.

Умерли 6 тыс. 261 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 656 тыс. 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 591 случай.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 17 тыс. 621 человек, из них 9 тыс. 833 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 312, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.