15:40:39 Воскресенье, 2 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом

13:40 | 02.04.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 2 апреля 2023. PenzaNews. 109 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 79 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 воскресенья, 2 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 542 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 158.

Умерли 6 тыс. 261 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 656 тыс. 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 591 случай.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 17 тыс. 621 человек, из них 9 тыс. 833 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 312, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом
До двух лет лишения свободы может получить житель Иссы, угрожавший женщине убийством Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 290 тыс. рублей
В Пензе водитель «Нивы» сбил девочку-подростка В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама