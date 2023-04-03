В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 апреля 2023. PenzaNews. 98 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 85 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 3 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 640 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 243.

Умерли 6 тыс. 262 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 663 тыс. 962 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 836 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 25 тыс. 358 человек, из них 7 тыс. 737 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 346, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.