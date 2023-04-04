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В Пензенской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом

16:20 | 04.04.2023 | Медицина

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Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. 112 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 283 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 4 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 112 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 752 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 526.

Умерли 6 тыс. 264 человека. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 671 тыс. 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 141 случай.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 37 тыс. 622 человека, из них 12 тыс. 264 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 384, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.

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