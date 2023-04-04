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В районы Пензенской области передано девять новых автомобилей скорой помощи

17:01 | 04.04.2023 | Медицина

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Пенза, 4 апреля 2023. PenzaNews. Девять новых спецавтомобилей, приобретенных за счет средств федерального бюджета, переданы в пять районов Пензенской области — Каменский, Колышлейский, Кузнецкий, Наровчатский и Нижнеломовский — для перевозки в больницу людей, которым требуется скорая медицинская помощь, а также для ее оказания пациентам из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В районы Пензенской области передано девять новых автомобилей скорой помощи

Фото: Pnzreg.ru

Ключи водителям и фельдшерам вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По его словам, это первая поставка машин скорой помощи в 2023 году.

«Будет еще 25 машин. Вся техника отечественного производства. Оснастили транспорт всем необходимым медицинским оборудованием для оказания первой помощи пациентам», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко отметил, что с 2021 по 2023 годы было закуплено 235 машин скорой помощи.

«Считаю, что каждому пензенцу должна оказываться качественная медицинская помощь. И пополнение автопарка скорых позволит медикам выезжать на вызовы еще оперативнее. Ведь порой от скорости оказания помощи зависит жизнь», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

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