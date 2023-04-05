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В Пензенской области за сутки подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом

16:26 | 05.04.2023 | Медицина

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Пенза, 5 апреля 2023. PenzaNews. 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 112 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 5 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 100 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 852 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 638.

Умерли 6 тыс. 265 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 679 тыс. 739 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 636 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 49 тыс. 429 человек, из них 11 тыс. 807 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 420, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.

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