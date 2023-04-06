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В Пензенской области за сутки подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом

15:13 | 06.04.2023 | Медицина

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Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. 106 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 55 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 четверга, 6 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 230 тыс. 958 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 693.

Умерли 6 тыс. 267 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 689 тыс. 110 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 371 случай.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 60 тыс. 308 человек, из них 10 тыс. 879 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 459, за сутки зарегистрировано 39 летальных исходов.

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