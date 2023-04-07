В Пензенской области за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. 103 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 38 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 7 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 61 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 731.

Умерли 6 тыс. 268 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 698 тыс. 25 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 915 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 70 тыс. 993 человека, из них 10 тыс. 685 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 497, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.