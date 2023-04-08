В Пензенской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 апреля 2023. PenzaNews. 110 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 69 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 8 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 171 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 800.

Умерли 6 тыс. 268 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 706 тыс. 980 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 955 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 80 тыс. 949 человек, из них 9 тыс. 956 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 534, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.