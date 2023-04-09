В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 апреля 2023. PenzaNews. 101 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 134 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 9 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 272 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 934.

Умерли 6 тыс. 269 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 714 тыс. 988 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 8 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 88 тыс. 256 человек, из них 7 тыс. 307 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 570, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.