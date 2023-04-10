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В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом

15:00 | 10.04.2023 | Медицина

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Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. 91 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 54 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 10 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 363 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 223 тыс. 988.

Умерли 6 тыс. 270 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 721 тыс. 610 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 622 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 95 тыс. 237 человек, из них 6 тыс. 981 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 604, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.

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