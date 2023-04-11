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В Пензенской области за сутки подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом

14:04 | 11.04.2023 | Медицина

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Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. 108 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 223 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 11 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 471 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 211.

Умерли 6 тыс. 271 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 727 тыс. 542 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 932 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 105 тыс. 9 человек, из них 9 тыс. 772 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 642, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.

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