Начат ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП Медицина

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Ремонтные работы начаты на первом этаже поликлинического отделения пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в рамках подготовки к 100-летию со дня становления дерматовенерологической службы региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

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«Работы запланированы масштабные: полностью будет заменено покрытие пола, заново оштукатурят стены и потолки, заменят сантехническое оборудование, перестроят помещение регистратуры, оно станет более просторным и современным», — сказано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что режим работы поликлинического отделения не изменился.

«Пациентов принимают в помещении бывшей лаборатории, на втором этаже», — уточняется в тексте.

Комментируя начавшиеся работы, главный врач пензенского областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин напомнил, что здание поликлиники было построено еще в середине XIX века, а последний капитальный ремонт проводился в 2004 году.

«Неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, временные. А вот обновленные, свежие, более комфортные условия после ремонта, уверен, по достоинству оценят и пациенты, и сотрудники», — отметил Сергей Рыбалкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.