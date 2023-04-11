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Начат ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП

15:15 | 11.04.2023 | Медицина

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Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Ремонтные работы начаты на первом этаже поликлинического отделения пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в рамках подготовки к 100-летию со дня становления дерматовенерологической службы региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Начат ремонт поликлинического отделения пензенского областного клинического центра СВМП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы запланированы масштабные: полностью будет заменено покрытие пола, заново оштукатурят стены и потолки, заменят сантехническое оборудование, перестроят помещение регистратуры, оно станет более просторным и современным», — сказано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что режим работы поликлинического отделения не изменился.

«Пациентов принимают в помещении бывшей лаборатории, на втором этаже», — уточняется в тексте.

Комментируя начавшиеся работы, главный врач пензенского областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин напомнил, что здание поликлиники было построено еще в середине XIX века, а последний капитальный ремонт проводился в 2004 году.

«Неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, временные. А вот обновленные, свежие, более комфортные условия после ремонта, уверен, по достоинству оценят и пациенты, и сотрудники», — отметил Сергей Рыбалкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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