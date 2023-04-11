Вертолет санавиации доставил пациента из Сердобска в Пензу Медицина

Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Экстренная медицинская эвакуация пациента с ишемической болезнью сердца из сердобской межрайонной больницы имени А.И. Настина в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко проведена с помощью вертолета санитарной авиации во вторник, 11 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«С целью транспортировки пациентов бортом санавиации в медицинские организации Пензы с начала года было выполнено пять вылетов, эвакуировано пять человек, из них один ребенок», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что первый в 2023 году вылет состоялся 4 апреля.

«Пациентов, которые нуждались в экстренной помощи, доставляли не только в местные учреждения, но и за пределы региона — в Казань», — отмечается в пресс-релизе.