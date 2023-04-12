В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 12 апреля 2023. PenzaNews. 89 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 131 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 12 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 560 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 342.

Умерли 6 тыс. 272 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 734 тыс. 824 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 282 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 116 тыс. 159 человек, из них 11 тыс. 150 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 681, за сутки зарегистрировано 39 летальных исходов.