В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 апреля 2023. PenzaNews. 91 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 138 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 13 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 651 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 480.

Умерли 6 тыс. 272 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 742 тыс. 716 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 892 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 125 тыс. 977 человек, из них 9 тыс. 818 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 718, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.