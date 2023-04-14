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В пензенскую больницу №6 поступило два новых реабилитационных комплекса

14:15 | 14.04.2023 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. Аппаратно-программный комплекс для чрескожной электростимуляции спинного мозга и механотерапии для реабилитационного лечения пациентов с вертеброспинальной патологией, а также оборудование для тренировок с биологической обратной связью поступили в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенскую больницу №6 поступило два новых реабилитационных комплекса

Фото: Health.pnzreg.ru

«Их общая стоимость составила 8,9 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что оборудование закуплено по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Из текста следует, что новые комплексы могут применяться в неврологии, ортопедии, травматологии, а также для повышения толерантности к физическим нагрузкам соматических пациентов и для улучшения выносливости спортсменов после травм.

«Главное преимущество поступившего оборудования заключается в том, что они [новые комплексы] могут быть использованы для реабилитации пациентов как по отдельности, так и совместно», — подчеркивается в сообщении.

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