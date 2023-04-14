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В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом

15:06 | 14.04.2023 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2023. PenzaNews. 89 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 77 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 14 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 740 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 557.

Умерли 6 тыс. 273 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 750 тыс. 798 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 82 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 135 тыс. 582 человека, из них 9 тыс. 605 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 753, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.

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