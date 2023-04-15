В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 апреля 2023. PenzaNews. 93 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 104 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.30 субботы, 15 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 833 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 661.

Умерли 6 тыс. 274 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 758 тыс. 243 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 445 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 144 тыс. 313 человек, из них 8 тыс. 731 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 790, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.