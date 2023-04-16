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В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом

14:08 | 16.04.2023 | Медицина

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Пенза, 16 апреля 2023. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 48 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 16 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 920 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 709.

Умерли 6 тыс. 274 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 765 тыс. 337 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 94 случая.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 151 тыс. 154 человека, из них 6 тыс. 841 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 828, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.

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