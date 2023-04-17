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В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом

15:20 | 17.04.2023 | Медицина

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Пенза, 17 апреля 2023. PenzaNews. 79 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 69 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 17 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 231 тыс. 999 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 778.

Умерли 6 тыс. 275 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 771 тыс. 126 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 789 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 157 тыс. 98 человек, из них 5 тыс. 944 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 864, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.

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