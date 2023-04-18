В Пензенской области за сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. 98 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 174 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 18 апреля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 232 тыс. 97 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 224 тыс. 952.

Умерли 6 тыс. 276 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 776 тыс. 383 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 257 случаев.

За весь период в стране выздоровели 22 млн. 165 тыс. 514 человек, из них 8 тыс. 416 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 397 тыс. 901, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.